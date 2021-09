Lamezia. Roberto Occhiuto visita la sede della Lega di corso Numistrano

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Furgiuele : “atto di riguardo verso la città”

Comunicato Stampa

La visita dell’amico Roberto Occhiuto, candidato alla carica di Presidente della Regione Calabria, alla sede di Lamezia Terme della Lega non è stata solo un gesto di cortesia politica nei riguardi di una forza alleata, ma un chiaro segnale di vicinanza ad una città che dalle istituzioni regionali si aspetta molto, e su cui Occhiuto punta molto perché conosce il malessere della nostra comunità.

Per lunghi decenni abbiamo assistito ad un’opera di graduale spoliazione di Lamezia Terme a vantaggio di altri contesti, complice una classe politica che negli ultimi 25 anni si è venduta più di una partita, tanto per mutuare il linguaggio calcistico.

Il che è confermato dal disastro sanitario in atto, dalle diverse gestioni aeroportuali volutamente distaccate dalla città e dalla mancanza perdurante di una seria politica di sviluppo dell’area industriale.

Con Roberto Occhiuto e con la lega al governo della Calabria, Lamezia si riprenderà quello che merita, vale a dire la propria centralità istituzionale.

Di questo sono assolutamente persuaso, perché conosco bene il candidato a presidente e la sua visione lungimirante nei confronti dell’area baricentrica della Calabria.

Su questo ci batteremo, e non è uno slogan, avendo dalla nostra due figure competenti come i candidati Maria Antonietta d’Amico e Pietro Raso che non svenderanno mai la loro città a quel lurido mercato delle ambizioni personali che per decenni l’ha condannata alla irrilevanza politica.

La Lega saprà anche essere sia in consiglio, che nella giunta regionali la sentinella di Lamezia Terme.