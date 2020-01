Lamezia. Rocca (GD): biblioteca comunale impraticabile per il freddo

Purtroppo continuano ad arrivare segnalazioni da parte di diversi studenti lametini che usufruiscono della biblioteca, circa il freddo nelle aule studio dove specialmente adesso con la fine delle lezioni molti studenti universitari si ritrovano a studiare

Comunicato Stampa

Gli studenti lamentano la carenza di un sistema di riscaldamento adeguato che possa effettivamente alzare la temperatura delle aule studio, che per ora sono riscaldate da delle stufe elettriche che non garantiscono temperature adeguate con una potenza che lascia a desiderare.

Le denunce degli studenti d’altronde non sono una novità: negli ultimi anni si sono susseguite lamentele che sono sempre state ignorate, soprattutto dalla terna commissariale, ma ora che la città ha un sindaco gli studenti si domandano se effettivamente il problema verrà risolto o meno.

Molti studenti mi hanno riferito di aver provveduto alla segnalazione del problema tramite email al comune o tramite Facebook allo stesso sindaco: le email non hanno mai ricevuto una risposta, mentre i messaggi su Facebook sono visualizzati ma non hanno ricevuto nessuna risposta.

Come segretario dei Giovani Democratici e come studente chiedo quindi all’amministrazione comunale di ascoltare le lamentele dei ragazzi e di fornire in tempi brevi una soluzione agli studenti che hanno bisogno di questi spazi comuni per studiare in gruppo o in tranquillità, spazi che magari non possono trovare altrove.

Dario Rocca

(Giovani Democratici)