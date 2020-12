Lamezia. Rottura acquedotto Sambuco: disservizi domani in città

Si avvisano gli utenti che la So.Ri.Cal. S.p.A., con nota Prot. n. 187 del 17/12/2020, ha programmato l’esecuzione di una riparazione sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco, nei pressi di località Francica

L’intervento avrà inizio nella mattinata di domani, giorno 18/12/2020, sulla tubazione che garantisce l’erogazione dell’acqua ai serbatoi di compenso di Canneto alto e basso, Sambiase alto e basso e Caronte.

Dalla società regionale precisano che “sarà interrotta l’erogazione idropotabile ai serbatoi dalle ore 8:00 alle ore 13:00, e comunque fino all’ultimazione dei lavori. Si chiarisce che la interruzione della fornitura alle utenze finali avverrà solo dal momento in cui i serbatoti saranno vuoti.”

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.