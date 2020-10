Lamezia. Rottura acquedotto Sambuco, disservizi idrici in città

Si avvisano gli utenti che la So.Ri.Cal. S.p.A., affidataria delle opere idriche di captazione, potabilizzazione, adduzione e accumulo, ha riscontrato la presenza di una nuova e importante perdita in Loc. Francica, sulla condotta adduttrice dell’acquedotto Sambuco, al servizio dei serbatoi di Canneto alto, Canneto basso, Sambiase alto, Sambiase basso e Caronte

Da quanto appreso, nel pomeriggio un blackout ha causato la sospensione dell’impianto di captazione sito in Loc. Sambuco.

La sovrappressione generata durante le operazioni di riavvio delle pompe ha provocato la rottura della tubazione, la quale ha indotto il personale a sospendere l’erogazione hai suddetti serbatoi.

Dalla Società regionale fanno presente che l’intervento di riparazione è già in atto e proseguirà senza soluzione di continuità fino al completo ripristino della condotta, il quale, salvo complicazioni, è previsto nella notte. Nell’eventualità in cui i lavori non dovessero concludersi secondo quanto ipotizzato da So.Ri.Cal., potrebbero verificarsi disservizi idrici anche nella mattinata di domani.

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.