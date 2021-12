Lamezia. Sabato presentazione del nuovo libro di Marco Iuffrida

La Biblioteca Diocesana mons. Bonacci presenta #fraternitas. L’etica economica francescana



Lamezia Terme – Sabato 4 dicembre, alle ore 17 nella sala conferenze S. Giovanni Paolo II del Seminario Vescovile di Nicastro, la Biblioteca Diocesana mons. Bonacci presenta il nuovo libro di Marco Iuffrida edito da Rubbettino.

Marco Iuffrida lavora ai Musei Vaticani. Storico medievista e specializzato in biblioteconomia alla Biblioteca Apostolica Vaticana, Iuffrida propone una riflessione rivolta a economisti, imprenditori e changemakers di tutto il mondo i quali sono chiamati a diventare protagonisti di una rigenerazione dell’economia.

Cura, generatività, inclusione, solidarietà: sono questi gli ingredienti necessari al cambiamento sollecitato da papa Francesco. Mai come ora, l’etica economica francescana si propone come soluzione alla saturazione del sistema economico mondiale. Francesco d’Assisi ha dimostrato che per curare una società malata non serve l’uomo perfetto, serve la perfetta comunità: la fraternitas.

La fratellanza è un patto coraggioso tra individui che non sono uguali ma che scelgono di essere fratelli, è un progetto economico già testato, è il bene comune del futuro.

Questo libro, scritto da uno storico del Medioevo, espone l’efficacia della prospettiva francescana come opposizione al profitto neocapitalista.

Seguirà la visita guidata al Museo Diocesano di arte sacra al primo piano del Seminario Vescovile. Ingresso libero nel rispetto delle norme anti-Covid.

La capienza massima consentita è di 120 posti e all’ingresso sarà necessario esibire il green pass.

All’evento sarà presente l’autore del libro Marco Iuffrida che dialogherà con Antonio Cavallaro di Rubbettino editore, don Andrea Latelli Cancelliere Vescovile, e Paolo Francesco Emanuele direttore dell’area storica diocesana.



Nota sull’autore.

Marco Iuffrida lavora ai Musei Vaticani. Dottore di ricerca (PhD) in Storia Medievale, si è specializzato in biblioteconomia alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Scrive di storia economica e sociale del Medioevo e di francescanesimo. Ha pubblicato per Silvana Editoriale, Edizioni Musei Vaticani, Bononia University Perss, Odoya, Archaeopress, Encrage e per Rubbettino Cani e Uomini. Una relazione nella letteratura italianadel Medioevo (2016) e InChiostro (2017). Ha scritto numerosi articoli per la rivista << San Francesco Patroni d’Italia >> Nel 2021 ha vinto il Premio Nazionale “Bonifacio VIII – per una Cultura della Pace”