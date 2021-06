Lamezia. Salvini inaugura la seconda sede della Lega

LAMEZIA. Il senatore Matteo Salvini ha inaugurato la seconda sede della Lega in città, al civico 77 di corso Numistrano

Ad affiancare il ‘capitano’, il parlamentare lametino Domenico Furgiuele, il governatore facente funzioni Nino Spirlì, il consigliere regionale Pietro Raso e altri referenti locali del partito in Calabria.

“Questa sede è un luogo di aggregazione – ha detto Furgiuele- un luogo da dove rilanciare la riconquista del governo regionale alla guida del centrodestra in continuità con il percorso tracciato dalla compianta Jole Santelli“.

Sulla stessa lunghezza d’onda Salvini che ha incalzato:”Occhiuto e Spirlì saranno il nuovo presidente e vicepresidente della Regione Calabria che deve essere fondata sul lavoro e sulla bellezza“.

Il senatore ha poi ribadito:” Dove c’è la ‘ndrangheta con la Lega scattano i calci nel sedere. Basta con il solito sistema dei favoritismi e delle raccomandazioni. Sarò in Calabria ogni settimana perché fare parte della Lega non significa farsi vedere solo per le elezioni ma prima, dopo e durante“