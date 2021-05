Lamezia. Scontro tra auto e moto all’incrocio di via Murat: tre feriti

LAMEZIA. Tre uomini sono rimasti feriti per il violento scontro tra una Seat Ibiza e uno scooterone all’incrocio tra via Murat e via Roberto il Guiscardo.

Due di loro erano in sella alla moto mentre l’altro era alla guida dell’autovettura; uno dei tre uomini, per le ferite riportate è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale. Gli altri due sono stati soccorsi e poi trasferiti all’ospedale di Lamezia dai sanitari del 118. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia locale, alla guida del colonnello Aldo Rubino, e i militari dell’arma della locale compagnia guidata dal comandante Christian Bruscia per ricostruire la dinamica dell’incidente ed effettuare i rilievi del caso. Red.