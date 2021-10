Lamezia: seminario “Sviluppare resilienza grazie risorse non verbali Musicoterapia”

L’Associazione Musicale Santa Cecilia con sede a Lamezia Terme in Via del Mare n.39, attiva sul territorio sin dal 1991, diretta da Maria Chiodo, organizza concerti, rassegne musicali, convegni, seminari oltre a corsi musicali, e nel campo della Musicoterapia oltre a progetti, organizza nella sede corsi per la formazione professionale per la figura del Musicoterapista

La Pandemia con le sue conseguenze sociali, sanitarie e economiche ci ha coinvolti in prima persona in un ‘trauma collettivo’. ù

La resilienza, le strategie di coping sono termini molto utilizzati in psicologia ma anche nel gergo comune per indicare le risorse dell’organismo per fare fronte a situazioni difficili e di stress.

Durante il locked down il ruolo della musica è stato per molti di vitale importanza come molte altre pratiche quotidiane rivalutate in questo scenario emergenziale. in particolare la musicoterapia, ovvero l’utilizzo della musica nella relazione, appare come un’opportunità speciale per riattivare nel bambino, nell’adolescente ma anche nell’adulto e nell’anziano, funzioni alterate o sofferenti.

Il seminario che si terrà a Lamezia Terme domenica 21 novembre 2021, grazie all’ Associazione Musicale Santa Cecilia, vuole essere un punto di ripartenza della formazione musicoterapica e un momento di riflessione e di approfondimento dei risvolti clinici e terapeutici.

E’ rivolto in particolare a insegnanti, musicisti, educatori, medici, operatori socio-sanitari e professionisti della musicoterapia ma anche agli interessati che intendono approcciarsi a questa disciplina.

Il seminario sarà condotto da Bruno Foti, già direttore scientifico del corso triennale di formazione in musicoterapia Santa Cecilia, psicologo clinico, psicoterapeuta, musicoterapeuta, formatore in musicoterapia in corsi privati e corsi Miur, didatta Miur in Psicoterapia presso GTK Kairòs e in diversi master Universitari.

Psicologo dell’emergenza volontario, ha all’attivo pubblicazioni e articoli oltre a lavori in ambito nazionale sulla musicoterapia.

Al Seminario si potrà accedere secondo normative covid 19 vigenti.

Per Info 3470773250

Mail Cecilia91@virgilio.it www.assmusicalesantacecilia.altervista.org