Lamezia. Sempre più probabile l’ipotesi della squadra unica

Dopo un rallentamento dei giorni scorsi, dovuti probabilmente agli impegni per l’iscrizione delle squadre ai rispettivi campionati, in queste ore si fa sempre più insistente l’ipotesi della squadra unica a Lamezia



Secondo delle voci, non ancora confermate (ma non del tutto smentite) la Vigor Lamezia starebbe per acquisire il titolo sportivo del Sambiase.

Ne nascerebbe una nuova società, con a capo Felice Saladini (attuale presidente biancoverde) e altri dieci soci di minoranza.

Il nuovo sodalizio, come anticipato nei giorni scorsi, prenderebbe il nome di Lamezia Terme. Sambiase e Vigor Lamezia rimarrebbero solo come settori giovanili. Non chiari ancora i nuovi colori sociali.

Grandissimo il tam-tam sui social nelle ultime ore, indecisa la tifoseria, tra chi spinge per la squadra unica e chi invece vorrebbe mantenere le due realtà divise.

Ma i tempi stringono, c’è tempo fino a lunedì per presentare il progetto!