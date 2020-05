Lamezia Shopping. Al via l’iniziativa #riparTIAMOlamezia

Si è tenuto nel pomeriggio di giorno 6 maggio presso la sede comunale di via A. Perugini un incontro tra le associazioni di categoria delle attività commerciali e l’amministrazione comunale con la presenza del sindaco Mascaro, l’assessore alle attività produttive Bevilacqua e la presidente della VI commissione Caruso

Comunicato Stampa

A questo incontro con a tema le strategie da mettere in campo per la prossima riapertura delle attività ed iniziative a sostegno del commercio ha partecipato anche l’associazione Lamezia Shopping.

Nove i punti illustrati e promossi dall’associazione a supporto delle riaperture cittadine e di cui si allega copia. Su tutti i punti l’amministrazione ha espresso parere più che favorevole, impegnandosi già nell’immediato a poter dare risposte concrete ed agli occhi di tutti.

È stato instaurato un tavolo di confronto con le associazioni che si riunirà a cadenza ravvicinata per poter verificare i risultati raggiunti.

Nei prossimi giorni partirà anche l’iniziativa #riparTIAMOlamezia messa in campo dai soci dell’associazione Lamezia shopping, Go-Kart Cartolibrerie e Plex d’autore, che ha l’intento di fornire gratuitamente ad ogni esercente, un kit per la riapertura, composto da vetrofanie, locandine informative anti-covid e adesivi calpestabili per il distanziamento sociale.

Campagne informative di sensibilizzazione al tema covid saranno portate avanti dall’associazione in modo da allontanare qualsiasi rischio di contagio, sottolineando anche che Lamezia per la propria conformazione ha tutte le carte in tavola per poter riscrivere la propria storia del commercio in quanto Centro Commerciale Naturale.

Il direttivo di Lamezia Shopping