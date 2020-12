Lamezia. Si scuola, no Covid. La protesta dei genitori continua

LAMEZIA. Si scuola, no Covid

Questo lo slogan dei genitori che ancora una volta hanno protestato nel piazzale di via Perugini contro la riapertura delle scuole primarie voluta dal sindaco Paolo Mascaro.

Mamme e papà sempre piu determinati a chiedere sicurezza per la ripresa dell’attività didattica in presenza.

Sicurezza che finora non è stata certificata né dal Comune e né dall’Asp. A puntare il dito contro lo scaricabarile tra i due enti anche i consiglieri comunali Rosario Piccioni e Mimmo Gianturco.

A sostenere la protesta dei genitori anche il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia e il coordinamento sanità 19 Marzo.

Dai manifestanti è arrivato anche il rammarico che in questa vicenda non si siano pronunciati in alcun modo l’assessore comunale alla Sanità Gianfranco Luzzo e l’assessore alla Cultura Giorgia Gargano. Presente anche l’onorevole Sebastiano Barbanti.