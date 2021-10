Lamezia. Il sindaco Paolo Mascaro vara la “nuova” giunta comunale

Diffusa pochi minuti fa sull’albo pretorio la nuova giunta che coadiuverà il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, nelle operazioni di gestione della macchina comunale

Come aveva annunciato lo stesso sindaco nei giorni scorsi in una intervista rilasciata alla nostra redazione, non ci sono cambi di programma.

Vengono confermati infatti Teresa Bambara, Antonello Bevilacqua, Giorgia Gargano, Luisa Vaccaro e Sandro Zaffina. Non sono stati riconfermati, per problemi personali, gli assessori Gianfranco Luzzo e Francesco M. Dattilo, che però restano nell’entourage del sindaco.

Di seguito le deleghe per ogni assessore.

Antonello Bevilacqua: affari legali – commercio – attivita’ produttive e sviluppo economico – politiche del lavoro – agricoltura – polizia municipale – salute – affari generali (tranne sistemi informativi) – partecipate e controllo analogo – rapporti con il consiglio.

Luisa Vaccaro: promozione del territorio – sport e spettacolo – turismo – politiche giovanili – sistemi informativi – semplificazione amministrativa e innovazione tecnologica – comunicazione.

Giorgia Gargano: pubblica istruzione, universita’ e cultura – musei e biblioteche – servizio civile e tirocini

Sandro Zaffina: bilancio – tributi – programmazione finanziaria – patrimonio – personale.

Teresa Bambara: politiche sociali – pari opportunità – politiche abitative – asili nido.

Antonello Bevilacqua ricoprirà, come già successo in passato, il ruolo di vice sindaco.