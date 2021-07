Lamezia. Sul sito del Comune sportello sui servizi universitari dedicato ai giovani

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Uno sportello informativo per fornire assistenza ed informazioni sui servizi universitari e destinato a tutti gli studenti lametini che frequentano o hanno intenzione di iscriversi all’Università della Calabria

Comunicato Stampa

E’ questo l’obiettivo per cui, attraverso una convenzione stipulata tra l’associazione studentesca “Unicalmente” dell’Università della Calabria (Cs) ed il Comune di Lamezia Terme, è stato istituito “INFO POINT UNICAL“, uno spazio virtuale sulla home page del sito istituzionale del Comune di Lamezia Terme.

La creazione di un’apposita icona consentirà di controllare la propria attività e mediante link di re-indirizzamento agevolerà il reperimento di informazioni utili.

Lo sportello virtuale fornirà aiuto per le procedure burocratiche utenti, assistenza per la compilazione delle domande legate a servizi, borse di studio, alloggi e pratiche per la determinazione delle tasse universitarie.

Preziose poi tutte le informazioni sulle opportunità del programma Erasmus per trascorrere periodi di studio e stage all’estero e sui tirocini retribuiti che semestralmente vengono messi a disposizione dall’Unione Europea.

La consigliera (sospesa) Rosy Rubino – che ha condiviso l’iniziativa per agevolare il collegamento tra Università e territorio – il Presidente dell’Associazione studentesca “Unicalmente”, Enrico Frangione, il Vice Presidente Francesco De Bartolo e una delegazione di giovani, tra cui la studentessa lametina Alessandra Gaetano, hanno voluto ringraziare il Commissario Prefettizio del Comune di Lamezia Terme consegnando una targa riconoscimento per la sensibilità dimostrata ed il fattivo sostegno per la realizzazione dell’iniziativa a beneficio degli studenti e dei giovani lametini.