Lamezia. Smistamento rifiuti in località Donna Mazza, la protesta dei residenti

LAMEZIA. I cittadini di località Donna Mazza lamentano il fatto che gli operatori della Multiservizi trasbordano i rifiuti da un mezzo all’altro ma lasciano le strade sporche e maleodoranti.

I residenti del quartiere alla periferia sud della città segnalano la spiacevole situazione venutasi a creare. Gli operatori ecologici della Multiservizi hanno realizzato, proprio in località Donna Mazza, un vero e proprio punto di raccordo per trasbordare i rifiuti dai camioncini piccoli a quelli più grandi. I cittadini si rendono perfettamente conto che tutto ciò avviene per una questione di comodità: si vanno a sversare i carichi della differenziata nei camion grandi per evitare di fare continuamente la spola tra il centro cittadino e la discarica.

Un’operazione che facilita certamente il lavoro degli operatori ma che, purtroppo, non giova al decoro del quartiere. I residenti, infatti, fanno notare che il trasferimento delle ingenti quantità di spazzatura da un automezzo all’altro lascia tracce visibili come il percolato che scola dagli stessi camion. Un liquido nauseabondo che diffonde il suo lezzo maleodorante in tutta la zona.

Un disagio che gli abitanti di Donna Mazza proprio non vorrebbero avere: da ciò la sollecitazione al Comune e alla Multiservizi perchè ci sia maggiore attenzione nell’operazione del trasbordo dei rifiuti e che si proceda ad una frequente pulizia delle strade. Red.