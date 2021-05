Una bellissima notizia è per Lamezia l’inserimento dell’intervento urbano denominato “Lamezia Spazio Generazione 2021“ tra i 6 progetti pilota finanziati dallo Stato per la rigenerazione urbana, in particolare per la riqualificazione dei centri storici e delle periferie e per la realizzazione di nuove unità per il social housing, l’edilizia residenziale

Si tratta del “Programma Innovativo nazionale per la Qualità dell’Abitare”, previsto dal Ministero delle Infrastrutture e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16/11/2020. In data 15/04/2021 l’Amministrazione Prefettizia che guida la città ha approvato il progetto definitivo per un importo complessivo di € 98.887.005,59, una cifra davvero consistente che sarà utilizzata nei tre ex Comuni di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia.

Gli interventi saranno distribuiti tra i quartieri San Teodoro, Centro Storico di Sambiase, Anzaro, Zone Montane di Sambiase ed anche la fascia che va da Parco Mitoio sino al mare. Sarà significativamente valorizzata la fascia costiera, con la riqualificazione di Località Marinella e Località Cafarone ed è importante che anche il Centro Storico di San Pietro Lametino sia ricompreso nei piani di rigenerazione urbana.

Un intervento complessivo che potrebbe cambiare il volto di Lamezia, la sua cultura, la sua capacità di aggregazione e socializzazione, trattandosi di un progetto che tocca tutti i punti nevralgici della città ed incoraggia i cittadini a sentirsi coinvolti in un cammino di sviluppo indubbiamente omogeneo.

E’ estremamente significativo che su 282 progetti presentati da tutti i Comuni Italiani, solo 6 progetti siano stati valutati degni di partire come progetti pilota: sono Milano, Bari, Genova, Brescia, Ascoli Piceno, Messina e Lamezia Terme, la quale finalmente si distingue nel Paese per buone pratiche amministrative che possono dare ai cittadini fiducia e speranza nel futuro.

Certamente oggi sia la parte politico-istituzionale del Comune, sia la parte tecnico-burocratica, che hanno avuto grandi meriti nella redazione dei progetti, dovranno continuare a lavorare solertemente, affinchè i cittadini possano vedere i risultati di questi rilevanti interventi nei tempi previsti dalla legge, senza neanche un giorno di ritardo, pena la perdita della credibilità conquistata o addirittura, non sia mai, la perdita dei finanziamenti previsti. Questi 100 milioni di Euro saranno decisivi per migliorare la qualità della vita a Lamezia, che potrà diventare un centro residenziale, turistico e culturale molto attrattivo in tutta la Calabria e non solo. Purtroppo i ritardi che si registrano a Lamezia per le opere pubbliche di maggiore rilevo, come il Palazzetto dello Sport (il cui completamento era atteso da tempo) o quello forse ancora più grave, che rischia di mettere in pericolo il progetto “A.RA. Savutano Rigenerazione Animazione“, la cui convenzione è stata stipulata addirittura nel Luglio del 2014 e nel quale è previsto un finanziamento a favore di Lamezia di circa € 30.000.000,00, ci inducono a vigilare ma soprattutto impongono al Comune la massima severità nel rispetto dei tempi.

Luigi Muraca – ex Consigliere Comunale