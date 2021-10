Lamezia. Spettacoli senza prescritta autorizzazione, sospesa attività musicale per 5 locali

Disposta inoltre la chiusura di due attività commerciali colpite da interdittiva antimafia

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi straordinari svolti dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, è stata data particolare attenzione alla vigilanza sul rispetto delle misure di contenimento in atto, soprattutto nella zona della cosiddetta “movida”.

Venivano sottoposti a controllo diversi esercizi pubblici della zona, e, per cinque locali, è scattata la cessazione immediata dell’attività di intrattenimento di pubblico spettacolo musicale, fino alla presentazione di idonea documentazione legittimante l’attività da svolgersi in quanto, per ognuno, fuori dal locale era in atto uno spettacolo musicale con band ed impianto di audio diffusione (casse, mixer audio, microfono e altro) senza la prescritta autorizzazione o SCIA.

Disposta inoltre la chiusura di due attività commerciali colpite da interdittiva antimafia.