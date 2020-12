Lamezia. SquadRebel realizza opera dedicata ai supereroi

Abbiamo gli strumenti giusti per affrontare l’attuale periodo storico? Può un’immagine sulla serranda riformare la speranza di libertà perduta?

Squad Rebel agisce per partorire nuovi messaggi tramite l’arte. Nell’ultima opera l’ispirazione creativa vorrebbe motivare grandi e piccoli alla forza vitale delle virtù umane. L’opera rappresenta cinque Supereroi, che insieme affrontano una sfida nuova e ardua.

Il futuro è ancora più imprevedibile del solito. Ci guardano e vogliono coinvolgerci nella ricerca di nuovi strumenti da coltivare. Per i bambini è più semplice trovare conseguenze entusiasmanti, anche nelle peggiori storie narrate. Quando racconti una storia che finisce bene puoi motivarli alla ricerca del possibile. Tutto questo li rafforza.

E gli adulti? Di quali risorse hanno bisogno per cambiare la società sommessa dalla pandemia?

Questa è la questione che Squad Rebel vuole porre alla comunità. Sentiamo tutti un forte senso di smarrimento alla vigilia delle Feste Natalizie; e presupponiamo che molteplici saranno le persone che si sentiranno sole, discriminate e non accolte. A cagione di ciò, è necessario sperimentare nuovi immaginari dialettici per motivarci e per sostenere la fantasia e l’arte nel loro processo di risurrezione poetica.

Squad Rebel con queste righe vuole sottolineare l’importanza della promozione dell’infanzia tramite storie capaci di analizzare: l’aspetto sociale della fantasia e la riqualificazione dell’io e del noi.

I supereroi incarnano la consapevolezza e la trasformazione interiore, con la quale, quotidianamente, cerchiamo di offrire in ausilio agli altri.

Ognuno di noi può essere utile alla società, soprattutto in tempi di distanziamento. Sostituiamo la vicinanza con altre forme di sostegno.

Osservate e ascoltate i bambini per accumulare gioia e nuove emozioni, e fatelo liberamente. Proteggete il supereroe che vi appartiene. Buon Solstizio