Lamezia. Lo stadio Guido D’Ippolito torna al comune?

La struttura calcistica più importante della città rischia di rimanere senza gestore!

Secondo delle indiscrezioni oggi sono state riconsegnate le chiavi al comune per via della cessazione delle attività della asd Vigor Lamezia Calcio 1919, gestore della struttura.

Secondo fonti in attesa di conferma, l’FC Lamezia Terme non ne vuole più sapere di sostenere spese che giovano solo agli altri club sportivi che utilizzano la struttura in concomitanza con il club stesso.

Secondo gli addetti ai lavori più volte gli uffici comunali sono stati allertati sulle gravi condizioni del manto erboso dopo i tanti investimenti, ma senza ottenere risposte.

Si attendono ora chiarimenti da parte degli uffici comunali.