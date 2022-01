Lamezia. Stangata ad hotel: bolletta di 23mila euro

Salvini: il governo intervenga subito

ROMA. Quasi 15mila euro nel novembre 2019, schizzati sopra i 23mila nello stesso mese del 2021 dopo il lockdown del 2020.

E’ la stangata subita da un hotel di Lamezia Terme per il caro-energia.

Matteo Salvini, secondo quanto filtra dal Carroccio, è costantemente in contatto con Palazzo Chigi, Governo, società del settore e attivita: la Lega insiste per uno scostamento di bilancio urgente, cosi da fronteggiare i rincari.

“E’ necessario intervenire subito perche la stangata per famiglie e imprese supera i 30 miliardi di euro”, sottolinea Salvini. Ieri, il leader della Lega aveva denunciato gli aumenti – bollette alla mano – per alcune aziende del settore ceramico in Emilia-Romagna.

“Troppe attività hanno subito danni per la crisi Covid con tutte le sue conseguenze, ora il caro energia rischia di essere il colpo di grazia”, conclude Salvini. POL NG01 Irs/fed 171154 GEN 22