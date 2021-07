Lamezia. Superbonus 110%, la Groupama Assicurazioni tra le agenzie più attive in Italia

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

LAMEZIA. Soddisfazione per l’agenzia Groupama di via Timavo a Lamezia Terme, rappresentata dall’agente Ornella Fedele, che nel mese di luglio 2021 ha saputo di essere tra le agenzie Groupama più attive a livello nazionale per numero di pratiche di Cessione del Credito relative ad interventi del Superbonus 110%.

Soddisfatto il responsabile del Progetto Superbonus per l’agenzia, il Dott. Gianluca Scalise, che fin dall’inizio ha creduto nell’importanza di questa misura e ha cercato di dare da subito supporto ai privati e soprattutto alle imprese per avere un rapido ed efficiente accesso allo strumento della Cessione del Credito, fondamentale per dare ossigeno ad un settore importante come quello edile e per riqualificare il nostro patrimonio edilizio.

Il Dott. Scalise riferisce che all’inizio i timori degli imprenditori, chiamati ad anticipare i costi di lavorazioni e materiali attraverso l’opzione dello sconto in fattura, erano innumerevoli perché un ritardo nell’approvazione delle pratiche e nei pagamenti dei crediti maturati avrebbe potuto metterli in una ulteriore condizione di difficoltà ma, grazie anche all’importante impegno della Compagnia, questo problema non si è verificato.

Sempre Scalise riferisce, con orgoglio per la propria terra, che alcuni specialisti lametini, clienti dell’agenzia, sono stati contattati anche da aziende del Centro e del Nord d’Italia per le loro competenze acquisite in merito alla normativa del Superbonus, testimonianza quindi delle eccellenze che la nostra città e la nostra Regione possono offrire.

L’auspicio finale è che questa misura, sulla quale tantissime figure professionali hanno investito e stanno investendo tempo e sforzi, possa essere ulteriormente prorogata.