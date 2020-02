A Lamezia tappa della Volley Week 2020 Special Olympics Italia

Torna la settimana Special Olympics della pallavolo, giunta quest’anno alla V edizione, dal 24 al 29 febbraio in diverse regioni

Anche Lamezia avrà una tappa, grazie alla collaborazione tra la Lucky Friends e la Top Volley Lamezia del responsabile Enzo Angotti e delle campionesse Chiara Cavaliere (Capitano), Cristiana Scagnetti, Daniela Dragotta, Annalisa Chirico e Silvana Villella.

Si tratta di un evento nato dal desiderio di promuovere questo sport nelle scuole, coinvolgendo nella stessa squadra giovani atleti con e senza disabilità intellettive.

Lo sport unificato è, da sempre e in ogni disciplina, lo strumento essenziale per creare opportunità di crescita in una società sempre più aperta ed inclusiva.

Nel corso di questa settimana si organizzano in tutta Italia tornei di pallavolo unificata interni alle scuole o tra istituti limitrofi, percorsi di avviamento alla pratica della pallavolo, esibizioni ed incontri tra Team Special Olympics presenti sul territorio e Team Scolastici.

Tornei, partite amichevoli, allenamenti con squadre giovanili, allenamenti tra scolaresche e atleti, scese in campo ad inizio match in gare di rilievo e ancora partecipazioni a partite di campionati Fipav in veste di tifosi.

Sono queste le iniziative che rendono protagonista l’inclusione e gli atleti Special Olympics nella volley week.

La settimana della pallavolo è anche una chiamata all’azione rivolta a quei team che ancora non praticano questa disciplina: possono cogliere l’occasione per sperimentarla per la prima volta.