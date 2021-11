Lamezia. Il tema delle ambulanze del 118 discusso in consiglio comunale

Di seguito l’appello letto dal presidente del consiglio comunale di Lamezia Terme, Giancarlo Nicotera, in apertura della seduta di oggi

Rafforziamo il grido d’allarme che da più parti si è alzato per ciò che si protrae da troppo tempo in merito all’intervento delle Ambulanze del 118 a Lamezia e nel lametino

In primis esprimiamo la nostra solidarietù ed il nostro sostegno al personale medico e paramedico costretto a lavorare in situazioni davvero defatiganti e paradossali nell’ambito di un territorio vastissimo.

Ho visto in questi giorni disquisizioni sull’arrivo di un ambulanza in 90 minuti o in 30 minuti, non entro nel merito di una vicenda sulla quale altri faranno luce, però rifletto su un dato: un’ambulanza deve potere arrivare subito e, comunque, nel più breve tempo possibile.

A volte un minuto, ma anche pochi secondi, possono salvare un vita umana se arrivano il soccorso e la dotazione giusti.

E’ troppo facile prendersela anche con i Dirigenti del locale nosocomio, non possono essere loro i capri espiatori di una vicenda assai più grande che ha altre responsabilita gestionali e di visione d’insieme.

Chi si è occupato della Sanità calabrese in passato, commissariata da lustri, ha sofferto di miopia cosi elevata che non gli ha permesso di vedere tutto ciò che era facilmente prevedibile. E’ questo un grido di allarme, di dolore che vuole diventare una indicazione ed una proposta di speranza.

La Salute è un Diritto costituzionale dei cittadini ed un interesse primario della collettivita che deve essere tuelato senza se e senza ma.

Un Pronto Soccorso tra i più grandi della Calabria, con professionalita eccellenti, deve essere messo nelle condizioni di lavorare al meglio, questo oggi con forza chiediamo, perchè una vita umana vale più di ogni altro aspetto economico e non.