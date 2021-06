Lamezia Terme: mobilitazione regionale a sostegno del comparto forestale

Una mobilitazione regionale a sostegno del comparto forestale è annunciata per martedì 22 giugno, davanti alla Cittadella della Regione Calabria a Germaneto

Comunicato Stampa

Una mobilitazione regionale a sostegno del comparto forestale è annunciata, in un comunicato congiunto delle Segretarie regionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, per martedì 22 giugno, davanti alla Cittadella della Regione Calabria a Germaneto.

La decisione – si legge nella nota sindacale – è stata condivisa durante una riunione degli Esecutivi unitari di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Calabria svoltasi nei giorni scorsi. È tempo, infatti, di esigere responsabilità istituzionale, confronto costruttivo e maggiore impegno per affrontare e sciogliere alcuni nodi centrali per il futuro del settore forestale calabrese: nodi che riguardano le risorse finanziarie regionali e nazionali, la contrattazione regionale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, il ricambio generazionale.

Si tratta di temi che toccano oltre 5.000 lavoratori forestali, impegnati cioè in un comparto strategico per la tutela dell’ambiente e delle comunità della nostra regione: temi come la lotta al dissesto idrogeologico, la necessaria manutenzione del territorio, la cura del patrimonio forestale, il servizio antincendio boschivo.

Temi – conclude il comunicato congiunto di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil regionali – che chiediamo di porre al centro dell’attenzione sia della politica nazionale, in primo luogo dei Parlamentari eletti in Calabria, sia della politica e delle istituzioni regionali, in coerenza con le politiche dell’UE sulla green economy.