Lamezia Terme oltre il buio (VIDEO)

A poche ore dal Santo Natale, giunge il messaggio di augurio nato dalla sinergia e dal lavoro dei tre corsiti Domenico Tropeano, Massimiliano Grandinetti e Vito Sgrò che, lo scorso settembre, hanno iniziato il loro Bluocean’s Workshop Corso in Alta Formazione fotogiornalistica 2019/2020, presso il Comune di Lamezia Terme, patrocinato da National Geographic, in partnership con l’Università per Stranieri di Reggio Calabria. Un percorso intrapreso mesi fa, su input dell’assessorato al Turismo del comune, alla ricerca di quegli scatti che potessero in pochi minuti raccontare la città di Lamezia Terme, stimolando una comunicazione culturale ed emozionale.

Il video nasce non soltanto come augurio natalizio, ma come messaggio di speranza e monito a guardare alla città di Lamezia Terme nel suo perfetto equilibrio di mare e montagna, gusto e tradizione, bellezza naturale e culturale.

Due minuti che partono dal nero di una pandemia che ha rubato il sorriso all’umanità ma che però, non potrà mai fermare la speranza dei bambini che se pur da una finestra, continuano a sognare ed a guardare alle bellezze della propria città.

Lamezia Terme sbirciata dalla prospettiva dei più piccoli, sarà anche per questo Natale, una festa di luci, l’attesa dei regali, lo stupore delle meraviglie del mondo, l’ansia dell’abbraccio dei nonni che se pur virtuale, irrompe nelle case e riscalda gli angoli più tristi del cuore.

Tra centri storici, lungomare, eccellenze gastronomiche e artigianato, si snoda un videomessaggio che ha il gusto della bellezza preponderante della città lametina, che se pur spesso bistrattata, riesce sempre a rialzarsi ed a mostrare naturalmente la sua magnificenza che trova nella creatività e passione dei suoi cittadini, arma vincente.

L’augurio è quello di lasciarsi contagiare per pochissimi minuti dalla forza delle immagini e dalla certezza che “Insieme”, domani non sarà più come prima ma più avvincente di ieri.

Semplicemente Natale, auguri.