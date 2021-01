Lamezia. Tifosi del Sambiase ripiantano l’ulivo rubato

Il gruppo ultras US’01, in seguito al vile gesto compiuto ieri da ignoti, ha deciso, in maniera autonoma, di ripiantare l’ulivo rubato

Di seguito le motivazioni degli ultras, rilasciate attraverso un post sul profilo facebook del gruppo:

Ieri mattina nei pressi della stele dedicata agli otto ciclisti Lametini é stato compiuto un vile gesto non accettabile.

Uno degli otto ulivi che erano stati piantumati lo scorso 5 dicembre in occasione del decennale della tragica scomparsa é stato vilmente rubato.

Non ci resta che esprimere il nostro disprezzo per quanto accaduto, questi gesti vili non dovrebbero mai accadere soprattutto per rispetto delle famiglie e delle vittime stesse.

Noi combatteremo affinché questi gesti non vengano più compiuti e abbiamo provveduto a sostituire l’ulivo rubato, sperando nel buon senso di tutti i cittadini.