Lamezia si tinge di rosso con le Ferrari del Club Italia (VIDEO)

Piacevole evento in pieno centro cittadino a Lamezia: una esclusiva vetrina di fiammanti Ferrari ha deliziato gli appassionati di motori e soprattutto i fan del Cavallino rampante.

Via Loriedo, nel centro della vecchia Nicastro, è stata infatti allietata dal “rombo” dei motori di otto Ferrari del Club Italia di Catanzaro, guidato dal presidente Mimmo Tiriolo.

Il club conta circa 400 soci ed è il quarto nel mondo per costituzione. A dare il suo placet per la creazione del club catanzarese, nel 1985, è stato lo stesso ingegnere Enzo Ferrari, fondatore della celeberrima scuderia di Maranello. Il Ferrari Club della città capoluogo è sempre stato tra i primi in Italia a sostenere eventi di qualità e di valorizzazione del territorio.

Anche la presenza a Lamezia è nata per una giusta causa, ovvero per sostenere un socio del club che ha inaugurato un nuovo locale di ristorazione in via Loriedo. “Un nuovo investimento – ha commentato Tiriolo – che è una vera e propria sfida in un momento così difficile per l’economia come quello che stiamo vivendo. Tutto il club è vicino al nostro socio che ha voluto osare dando il via a questa nuova attività che darà lavoro a diverse persone. Noi siamo al suo fianco: il Club Ferrari c’è!”.

Mentre si svolgeva l’inaugurazione del locale, sono stati tantissimi i curiosi e gli amanti delle quattro ruote che si sono avvicinati per immortalare un momento insieme alla “Signora” delle auto. Le Ferrari si sono lasciate ammirare e poi sono andate via alla loro maniera: fiera e roboante. Red.