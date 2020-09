Lamezia. Torna l’Unione Sportiva Acli, sarà dedicata a don Pasquale Luzzo

Le Acli di Lamezia hanno deliberato che nascerà il Circolo US Acli e sarà intitolato a don Pasquale Luzzo, parroco sapiente che ha accompagnato, nell’umiltà, più di una generazione al raggiungimento di valori religiosi e civili con uno stile straordinario e positivo e che ha lasciato una traccia nei cuori dei lametini e del Comprensorio

Comunicato Stampa

Oggi le Acli di Lamezia Terme gli dedicano il Circolo Us Acli, quale riconoscimento per la sua grande dedizione ai giovani che venivano seguiti anche nella pratica dello sport, quale valore di inclusione sociale e di regole per prepararsi alla vita da adulti.

Il Circolo US Acli avrà il compito di orientare ed affermare uno sport plurale ed inclusivo, di promozione sociale e ricreativa, soprattutto per le persone più esposte a rischio di emarginazione sociale.

Finalizzando le proprie iniziative alla socializzazione ed al discernimento etico, all’esercizio della responsabilità e all’espressione della dignità umana; favorire la crescita spirituale degli associati; educare ad un positivo rapporto con la natura ed alla valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale.

Ulteriori iniziative del Circolo U.S. Acli don Pasquale Luzzo saranno mirate alla rivitalizzazione dello sport nelle periferie urbane, dove le marginalità sociali rendono ancora più difficile l’inserimento sociale e culturale dei bambini e dei giovani.

Per questo, come da statuto, sostiene i valori educativi dello sport, della legalità e della solidarietà.

Tra le prime iniziative già programmate ci saranno tornei di calcetto e tennis tavolo in diversi quartieri della città.

Foto: Marcello Rochira