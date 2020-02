Lamezia. Il bambù al centro del dibattito di Tradizioni ed Eccellenze del Territorio

Progetto Bambù Gigante, è il tema del convegno che si è svolto nell’ambito della manifestazione fieristica “Tradizioni ed Eccellenze del Territorio”, presso l’area mercatale “Cosentino” di Lamezia Terme

L’argomento dell’incontro ha riguardato appunto il bambù, la cui coltivazione produce materiale versatile, resistente, biodegradabile al 100% e utile alla protezione del suolo.

Già in tanti Paesi e, ora anche in Italia, l’utilizzo dei derivati di bambù, rappresenta un’alternativa sostenibile ai materiali tradizionalmente usati nelle costruzioni, in quanto possiede caratteristiche strutturali del tutto comparabili.

Attualmente il bambù ha molteplici applicazioni industriali: i suoi germogli vengono utilizzati per la cucina vegana, vegetariana e orientale. È da sempre materiale impiegato nell’arredamento, entrando a far parte dei cataloghi di noti brand del settore.

È utilizzato in bio-architettura e nell’oggettistica di design. E, ancora, il bambù serve per produrre pellet, prodotti cosmetici, forniture domestiche, parquet e quant’altro. Nell’epoca globalizzata in cu viviamo, il bambù è un materiale dalle caratteristiche straordinarie ed è indubbiamente la coltura innovativa tra le più importanti al mondo. Resistente e leggerissimo, coltivare bambù significa dunque scegliere di investire in un futuro eco-sostenibile.

Ad intervenire sono stati: Roberto Ciccia (A.U. Agrigreen Consulting); Luigi Talarico (Consulente Agrigreen Consulting); Giovanni Perri ( Agronomo Agrigreen Consulting); Roberto Castiglione ( Agronomo Agrigreen Consulting); Daniele La Schiazza ( Consulente Agrigreen Consulting).

Al convegno, moderato da Nadia Donato, ha partecipato anche il vice Sindaco di Lamezia Terme Antonello Bevilacqua, che ha salutato il pubblico e gli ospiti arrivati da fuori regione.

Gli incontri ed i dibattiti, all’interno della manifestazione fieristica, Tradizioni ed Eccellenze del Territorio, continueranno con un convegno sulla Viticoltura previsto per domenica alle ore 16:30.

Lunedì invece, riprenderanno i corsi per assaggiatori di olio d’oliva, sempre nell’area mercatale “Cosentino” di Lamezia Terme.