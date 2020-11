Lamezia. Uffici comunali aperti al pubblico solo su appuntamento

In ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020 si informa che a decorrere da lunedì 9 novembre gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico

Il ricevimento al pubblico di tutti gli uffici del Comune avverrà solo ed esclusivamente su appuntamento, da concordare con il singolo ufficio attraverso i numeri telefonici indicati:

Tributi

0968 207219 – 0968 207331

martedì e giovedì: dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.15 alle 17.00

Anagrafe – Stato Civile

331 6276596 dichiarazioni nascite, morte, matrimoni e divorzi e relativi certificati

0968 207361 Stato Civile

0968 207202 certificati storici anagrafici

0968 207347 carte di identità

0968 207202 certificati anagrafici

0968 207840-841 cambi di residenza e iscrizioni anagrafiche

lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30

martedì-giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 17.00

SERVIZI SOCIALI

329 0566899 – 329 0566931 – 329 0566938

335 6521933 pubblica istruzione

lunedì-martedì: dalle ore 8.30 alle 11.30

giovedì: dalle ore 8.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.30

SUAP

0968 207837 Urbanistica

0968 207207 attività commerciali

lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30

martedì-giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 17.00

SUE

0968 207333 edilizia privata – permessi a costruire

lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30

martedì-giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 17.00

APPALTI

0968 207235

lunedì- mercoledì-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30

martedì-giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 17.00

UFFICIO VERDE PUBBLICO

0968 207287

UFFICIO CULTURA

0968 207320 – 395

UFFICIO SPORT

0968 207870

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE e PUBBLICA ILLUMINAZIONE

0968 207349 – 274 – 277

UFFICIO NUOVE OPERE

0968 207204

UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI

0968 207206

UFFICIO AMBIENTE

0968 207299

AVVOCATURA

0968 207396

lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30

martedì-giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 17.00

URP

0968 207325

lunedì- mercoledì-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30

martedì-giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 17.00

POLIZIA LOCALE

0968 22130 centralino

CENTRALINO

0968 2071

lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 8.30 alle 12.30

martedì-giovedì: dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30

Coloro che hanno necessità di qualsiasi tipo di prestazione urgente dovranno contattare telefonicamente o tramite posta elettronica gli uffici per chiedere informazioni; l’operatore riceverà la richiesta e fornirà le informazioni necessarie; le richieste verranno evase tramite mail o pec, se possibile, altrimenti l’operatore fornirà un appuntamento in modo da evitare sovraffollamenti.

In ogni caso l’accesso all’ufficio comunale interessato sarà consentito ad una persona per volta, nel rispetto delle distanze minime di sicurezza