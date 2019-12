Lamezia. Ufficializzate le deleghe della nuova giunta

Nel pomeriggio di ieri 17 dicembre, il sindaco di Lamezia Terme, avv. Paolo Mascaro, ha ufficializzato le deleghe degli assessori che fanno parte della nuova giunta

Un piccolo mistero nasce dal fatto che Teresa Bambara, nominata in passato assessore alle politiche sociali e assente durante l’insediamento della giunta in quanto all’estero, non è stata minimamente nominata nelle deleghe lasciando al sindaco tali mandati (POLITICHE SOCIALI – PARI OPPORTUNITA’ – POLITICHE ABITATIVE – ASILI NIDO).

Ecco in dettaglio gli assessori e i relativi mandati:

– Antonello Bevilacqua, nato a Nicastro, ora Lamezia Terme il 22.04.1960 e residente a Lamezia Terme in Via A. Perugini, n. 32, non facente parte del Consiglio Comunale, componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

AFFARI LEGALI – COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO – POLITICHE DEL LAVORO – AGRICOLTURA – POLIZIA MUNICIPALE.

Giovanni Luzzo, nato a Nicastro il 18.01.1940 e residente a Lamezia Terme in Via in Via Catania, n.7, non facente parte del Consiglio Comunale, componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

SALUTE – AFFARI GENERALI (tranne Sistemi Informativi) – PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO – PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA.

Francesco Dattilo, nato a Nicastro ora Lamezia Terme il 31.08.1963 e residente a Lamezia Terme in Via Trento, n. 64, non facente parte del Consiglio Comunale, componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

LAVORI PUBBLICI – VIABILITA’ E MANUTENZIONE – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – URBANISTICA E POLITICA DEL TERRITORIO – PROTEZIONE CIVILE – AMBIENTE – DECORO URBANO E VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE.

Luisa Vaccaro, nata a a Lamezia Terme il 05.11.1982 e residente a Lamezia Terme in Viale Salvemini, n.49, non facente parte del Consiglio Comunale, componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

PROMOZIONE DEL TERRITORIO – SPORT E SPETTACOLO – TURISMO – POLITICHE GIOVANILI – SISTEMI INFORMATIVI – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA – COMUNICAZIONE.

– Giorgia Gargano, nata a Oppido Mamertina (RC) il 18. 07.1970 e residente a Lamezia Terme in Via Conforti, n. 6, non facente parte del Consiglio Comunale, componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA – MUSEI E BIBLIOTECHE.

– Sandro Zaffina, nato a Sambiase ora Lamezia Terme il 03.10.1963 e residente a Lamezia Terme in C.rso G. Nicotera, n. 117, non facente parte del Consiglio Comunale, componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

BILANCIO – TRIBUTI – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – PATRIMONIO – PERSONALE.

Attribuita inoltre all’assessore Antonello Bevilacqua la carica di Vicesindaco.