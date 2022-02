Lamezia. UIL-FPL: Sindaco verifichi indennità e salario anche dei dipendenti

A quanto pare, la liquidazione del salario accessorio dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme viene esaminata ad intermittenza

Alcuni lavoratori dell’ente si troveranno liquidati una sola indennità riferita all’anno 2021, mentre tutti gli altri restano nel limbo dell’attesa.

Eppure, quando si tratta di adeguare, legittimamente, l’indennità di funzione del Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale, in base alla legge 30-12-2021 n. 234, il vertice gestionale procede con premura e celerità, la stessa che adotta quando deve conformare le proprie indennità e gli aumenti contrattuali.

I contratti decentrati integrativi dei dipendenti del comparto dell’Ente, riferiti agli anni 2018-2019-2020-2021, sono stati definitivamente sottoscritti in data 28.12.2021, quindi qualche giorno prima che venisse approvata la legge di bilancio n.234 del 30 dicembre 2021.

Tuttavia, a distanza di oltre un mese, l’adeguamento dell’indennità di funzione del vertice politico ha avuto la corsia preferenziale, mentre per i lavoratori dell’Ente i tempi e le modalità si dilatano sine die.

Nonostante le indennità previste nei citati contratti decentrati si riferiscono ad annualità pregresse, e pertanto si tratta di attività lavorative che dovevano essere già rendicontate e quantificate per ogni singolo dipendente, assistiamo al solito valzer procedurale.

Infatti, tra le mancate segnalazioni e la trascurata compilazione delle schede di valutazioni, ad oggi il vertice gestionale non riesce a trovare la quadra. Prova ne è che la determina R.G. N°67 del 02.02.2022, prevede la liquidazione del salario accessorio per una minima parte di lavoratori, ma la cosa ancora più grave e preoccupante che si riferisce al solo anno 2021. La determina di liquidazione del salario accessorio per l’annualità 2021, promuove un inquietante interrogativo: perché non si è proceduto alla liquidazione della unica indennità individuata anche per gli anni 2018-2019-2020?

Eppure, il 28.12.2021 le risorse del fondo del salario accessorio degli anni pregressi, hanno assunto l’obbligazione ai sensi dell’art. 163 del TUEL con la sottoscrizione definitiva dei predetti contratti decentrati aziendali, rendendo immediatamente utilizzabile il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per come riporta una nutrita giurisprudenza contabile.

Inoltre, la scrivente O.S. ha avuto conoscenza formale che non può essere adottata la determina di costituzione del fondo del salario accessorio anno 2022 di tutti i dipendenti del comparto, perché il Dirigente della Polizia Locale, dott. Maurizio Marino, non ha segnalato le risorse dedicate ai progetti della Polizia Locale derivanti dai proventi delle sanzioni dell’art.208 del c.d.s..

Un particolare di non poco conto, se si considera che le ipotizzate risorse passano tramite una specifica delibera dalla Giunta comunale e incidono sulla quantificazione del fondo e sui limiti normativi previsti, dovendo ponderare attentamente che gli incentivi monetari che si prevedono, possono essere erogati solo laddove effettivamente “riscossi”, e non semplicemente accertati.

Nei giorni successivi alla sottoscrizione dei contratti decentrati aziendali, il Sindaco Mascaro ha esaltato pubblicamente il suo compiacimento per il risultato raggiunto, definendolo “un altro segnale di un forte cambiamento di passo”, avendo seguito costantemente l’evolversi dei lavori del tavolo di contrattazione.

Ebbene, l’UIL-FPL chiede al Sindaco Mascaro di verificare altrettanto constantemente perché ai dipendenti dell’Ente che governa non vengono liquidate le indennità previste e perché ancora non sono state attivate le procedure per definire gli incrementi retributivi per l’acquisizione della progressione economica orizzontale per gli anni 2020 e 2021, per come sancito nell’accordo sottoscritto.

Attendiamo fiduciosi la verifica del Sindaco Mascaro, auspicando anche l’interessamento dell’assessore al personale Zaffina, ma soprattutto sollecitiamo un immediato e risolutivo intervento del Segretario Generale, Avv. Carmela Chiellino, nella qualità di Presidente della delegazione trattante, al fine di non alimentare ulteriormente la perdita di credibilità delle istituzioni, nell’amara constatazione che i lavoratori del Comune di Lamezia Terme vengono puntualmente marginalizzati e penalizzati, nonostante gli sforzi e l’insostenibile sovraccarico di lavoro per la cronica e risaputa carenza di personale.

Il Responsabile G.A. UIL-FPL Bruno Ruberto