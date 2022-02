Lamezia. Ulteriori disservizi per importante perdita acqua in Loc. Francica

Si aggiornano gli utenti, con riferimento al comunicato “Perdita So.Ri.Cal. – Acquedotto Sambuco”, pubblicato in data 26/02/2022, che nella notte scorsa la So.Ri.Cal. S.p.A. ha registrato una consistente riduzione della dotazione idrica fornita anche al serbatoio di Canneto per via di una seconda importante perdita d’acqua in Loc. Francica, nei pressi del Parco XXV Aprile.

Per consentire ad una seconda squadra manutenzioni di effettuare in sicurezza la riparazione, è stata sospesa l’erogazione al serbatoio Canneto. Eventuali disservizi nella fornitura agli utenti potrebbero verificarsi a partire dalla tarda mattinata.

I lavori sul cantiere di via Padre Andrea Vescio stanno procedendo regolarmente.

Conclusi tutti gli interventi, i tecnici So.Ri.Cal. eseguiranno il carico delle condotte, cercando di far giungere con gradualità la risorsa idrica ai serbatoi di accumulo rimasti vuoti ed evitando nuovi danneggiamenti.

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.