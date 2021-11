Lamezia: una città da sostenere!

In questi giorni, ho rinnovato antichi ricordi, attraverso la lettura del libro del già Sindaco Gianni Speranza, dal titolo: “ ….Una storia fuori dal comune”

Comunicato Stampa

Ebbene, affacciandomi a quei momenti politici che hanno attraversato Lamezia, senza entrare nel merito del lucido pensiero “Speranziano”, e senza critiche alcune, un ripasso della storia politica di questa città, fa emergere che il governo Lo Moro, ha amministrato Lamezia, per due legislature; ovvero 12O mesi; Gli è succeduto, Il governo Scaramuzzino, per circa 13 mesi; E per Due legislature il governo Speranza, ergo, altrettanti 120 mesi.

Nel 2015, entra in campo il governo “Mascariano”, con tutte le fasi altalenanti dettati dagli accadimenti oramai noti. Ovvero: nel 2015 entra, nel 2017 esce; 2019 rientra e nel 2020 esce ancora; finalmente nel 2021, la città ha il sindaco che ha votato. Con amarezza diciamo che complessivamente, Lamezia, registra ritardi notevoli sul piano delle sviluppo e della programmazione. Insomma stentiamo a guardare al nostro riscatto e ad un nostro rassicurante futuro.

Cosenza-Rende, per esempio, ha il suo programma; Reggio Calabria come città metropolitana, attira risorse; Catanzaro svolge il ruolo di capoluogo e richiama anch’esso, centralità; Corigliano-Rossano oramai è la terza città della Calabria. E noi stiamo a guardare con la nostra crescente marginalità?

In breve, oggi più che mai, meritiamo un sindaco che governi nella continuità.

Intanto, sopravviviamo con una mancanza di personale amministrativo comunale sempre più grave; Vigili Urbani ridotti più che al minimo; senza ruoli nella provincia; non registriamo ancora una giunta al completo.

A parte che anche nel Consiglio Comunale, è bene chiarire, si vive in un contesto di civismo, per poi registrare che quando ci sono le elezioni, (per esempio quelle regionali), tanti consiglieri sono pronti a rappresentare partiti politici, senza successive conseguenze nell’istituzione comunale. Non da meno è l’ apparente poco peso nel C.D.A della Sacal.

Sara giunta l’ora per dare lustro, sviluppo, futuro, peso e speranze a questa città? Ai posteri l’ardua sentenza.

Salvatore De Biase

Già Presidente del Consiglio Comunale