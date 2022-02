Lamezia. All’Uniter si parla di “Dinamiche familiari e comunitarie nel Gesù sinottico”

Il prossimo appuntamento dell’Uniter è previsto per mercoledì 16 febbraio alle ore 17:00, come sempre presso la sede di Via A. Misiani 4/bis di Lamezia Terme

Si tornerà a parlare di Gesù e dei Vangeli sinottici con la relazione del dott. Domenico Benedetto D’Agostino dal titolo “Dinamiche familiari e comunitarie nel Gesù sinottico”.

Pur nelle loro effettive differenze, e stando alle più recenti visioni storico-antropologiche, i Vangeli sinottici presentano Gesù come un carismatico predicatore itinerante che tenta di scardinare alcuni contesti sociali del suo circostante.

Per esempio, l’istituto della famiglia, nucleo fondamentale per la società palestinese del I secolo.

Leggendo i testi e restituendoli al loro contesto storico e letterario, Gesù non sembra intenzionato a svalorizzare l’istituto familiare del suo tempo, piuttosto, si preoccupa di contraddirlo in quelle che possono essere individuate come le sue strutture antropologiche fondamentali: la sfera economica, la sfera religiosa e la sfera sociale.