Lamezia. All’Uniter seminario sull’intelligenza artificiale

Organizzato dall’Uniter, si svolgerà venerdì 10 gennaio, alle ore 17 presso la sede di via Misiani a Lamezia Terme, il seminario «Intelligenza artificiale: attualità e sviluppi» a cura del professor Carmine Dodaro dell’Università della Calabria

Si parlerà delle applicazioni attuali dell’intelligenza artificiale, di aspetti etici e degli sviluppi futuri delle nuove tecnologie, di quelle applicazioni informatiche che fanno ormai parte delle nostre vite. Dall’invenzione dei primi dispositivi ad oggi, la loro capacità di eseguire diverse operazioni complesse è cresciuta notevolmente e molti dei compiti quotidiani sono gestiti automaticamente da dispositivi elettronici.

L’intelligenza artificiale è quella disciplina che si occupa di rendere i dispositivi elettronici capaci di agire in modo intelligente.

Carmine Dodaro è ricercatore presso l’Università della Calabria, dove si occupa di intelligenza artificiale e rappresentazione della conoscenza. Ha pubblicato più di 50 articoli scientifici per atti di convegno e riviste internazionali. Le sue ricerche hanno ricevuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il premio AI*IA alla migliore tesi italiana su intelligenza artificiale nel 2012 e due ICLP Best Paper Award, nel 2016 e nel 2019. Ha partecipato al comitato organizzativo della European Conference on Logics in Artificial Intelligence (JELIA 2019) e della International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence (AIIA 2019).