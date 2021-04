Lamezia. Vaccinati i ragazzi speciali della Lucky Friends

“Al personale sanitario ufficio vaccinazione Covid Lamezia Terme vogliamo dire semplicemente grazie per la vostra generosità, grazie per l’impegno, l’abnegazione, la determinazione con cui avete provato davvero a fare tutto il possibile per la prima dose ai nostri Figli Speciali, allo staff tecnico ed ai loro genitori”

Comunicato Stampa

Un gesto concreto. Commovente e da pelle d’oca.

«Primo appuntamento per ricevere il vaccino. Ma vogliamo donare quelle dosi ai nostri utenti e familiari, nella consapevolezza che così facendo si mettono in sicurezza in via prioritaria le persone che hanno il rischio più alto. Inoltre così consentiremmo alla nostra struttura Center Lucky Friends per persone con disabilità di aprirsi di nuovo ai familiari e alla comunità».

A scriverlo sono i responsabili Rosario Cortese e Domenico La Chimea del Center Lucky Friends di Lamezia, che lavorano a stretto contatto con persone molto fragili e ritengono che salvaguardare la loro salute sia più importante.

E che sia l’unica soluzione possibile “per costruire uno scudo di protezione dal Covid attorno ai nostri figli”.

“Solo il vaccino ci permetterà di ritornare a una vita normale”, non ci sono certezze, ma i rischi possono essere ridotti.