Lamezia. Veglia di preghiera a 30 anni dalla scomparsa di Padre Vercillo

“Con animo e volto sereno, se potete. Grazie”

Erano le parole scritte sulla porta della cella numero del 10 del Convento di Paola, nella quale nel breve tempo di tre mesi, 30 anni fa, si consumava la breve esistenza terrena, 42 anni appena, di Padre Giovanni Vercillo dei Frati dell’Ordine dei Minimi.

Per 12 anni, ha dimorato nel Convento di San Francesco in Lamezia Terme Sambiase, spendendosi senza riserve, per l’insegnamento, i giovani, le frazioni di montagna, gli ultimi. Ha lasciato una traccia indelebile nel cuore di tutti coloro che l’anno conosciuto.

La comunità di San Francesco e San Pancrazio di Sambiase, lo ricorderà domani sera, giovedì 25 marzo, alle ore 19,30 con una veglia nella quale verranno letti, per la prima volta, alcuni passi dei suoi ricchi diari personali.

Sarà anche un modo bello per prepararsi ad entrare, con spirito autentico, nell’imminenza della “Grande Settimana Santa”.

La veglia sarà mandata in diretta streaming sulla pagina facebook della parrocchia di san Francesco di Paola e sul canale youtube del Santuario di Paola.

Clicca qui per il libretto della veglia.