Lamezia. Venerdì 4 febbraio conferenza su Foibe, genocidio italiano

E’ questo il tema di una conferenza pubblica organizzata dalla Lega lametina cui parteciperanno esponenti dei partiti che compongono la coalizione di centrodestra

Comunicato Stampa

L’iniziativa si terrà il prossimo venerdi 4 febbraio alle 18.30 presso la sezione della Lega di Corso Numistrano a Lamezia Terme.

Nel rispetto delle normative anticovid, saranno presenti il prof. Francesco Mastroianni, gli Onorevoli Domenico Furgiuele, Wanda Ferro, Valeria Fedele, Pietro Raso, i segretari cittadini di Lega, Fiamma Tricolore e Nuovo Cdu, Giuseppe Isabella, Giuseppe Folino e Giancarlo Muraca e il Coordinatore Regionale Lega Giovani Angelo Greco.

Prevista anche la partecipazione dei consiglieri comunali Antonietta D’Amico, Rosy Rubino, Mimmo Gianturco, Pietro Gallo, Matteo Folino, Antonio Mastroianni, Pino Zaffina e Ruggero Pegna.

“Inquadrare il massacro delle foibe nella giusta dimensione storica è un dovere civile, ma segna anche un momento di riflessione politica alta, per nulla faziosa, tendente ad unire le sensibilità del paese su una ferita difficilmente rimarginabile, almeno fino a quando non avremo superato come nazione la muraglia di falsità che certa storiografia di regime ha eretto subito dopo il secondo dopoguerra”, dichiara il deputato Domenico Furgiuele, che poi aggiunge: “Sulla verità delle foibe, è indubbio che negli ultimi anni si siano fatti passi avanti, anche per merito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sempre alimentato un’opera di memoria costante, per questo rileggere quella pagina di storia indegna alla luce di un dolore ancora vivo, è esercizio culturale imprescindibile per una democrazia matura, in quanto esso contribuisce ad impedire che quel ‘vizietto’ tutto italico di ridimensionare la portata della tragedia Foibe riemerga . Il confronto sulle foibe sarà, altresì, l’ennesima attività politico culturale organizzata dalla Lega nel solco di quella formazione continua che danni portiamo avanti.