Lamezia. Il Vescovo celebra messa nel reparto di Oncologia dell’ospedale

Il vescovo della Diocesi di Lamezia Terme, Giuseppe Schillaci, stamani ha celebrato una Messa nel reparto di Oncologia del “Giovanni Paolo II”, fermandosi a parlare con gli ammalati ed i familiari e portando la Comunione nelle stanze di degenza dove si trovano i pazienti allettati

“Vengo con piacere qui in ospedale per tanti motivi – ha detto Schillaci – ed anche perche’ dobbiamo difendere questo presidio affinche’ la Sanita’ abbia il posto che merita”.

Nel corso dell’omelia, poi, ha evidenziato che “stiamo vivendo questi giorni molto significativi che ci preparano al Natale e la Liturgia ci presenta delle invocazioni molto significative. In modo particolare, l’invocazione di oggi e’ bellissima e nasce dal cuore dell’uomo, dal cuore della sposa. Tutti, nel profondo del nostro intimo, chiediamo che il Signore venga perche’ abbiamo bisogno del Signore; perche’ possiamo andare incontro ai bisogni degli altri. Il Signore viene ma noi dobbiamo andare incontro. Oggi – ha aggiunto – e’ l’annunciazione di Giuseppe e Giuseppe si fa vicino, non con le chiacchiere, non con la retorica, ma con la custodia. La paternita’ di Giuseppe, inoltre, ci fa capire che si puo’ far crescere l’altro”.

Rivolgendosi agli operatori della Sanita’ li ha ringraziati “per la cura che avete tutti in questa realta’ e dovete fare del vostro meglio. Dio – ha proseguito – e’ con noi e, quindi, viviamo la nostra esistenza con l’essere con gli altri. E viviamola questa solidarieta’! Oggi, in modo particolare, prego per i sofferenti e per chi e’ nei bisogni, ma anche per gli operatori perche’ operino per il bene di tutti. Questo Natale – ha concluso – possa portare in ciascuno di voi e nelle vostre famiglie tanta serenita’ e tanta salute”.