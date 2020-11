Lamezia. Al via la prima edizione di OPEN AIR ART

L’associazione culturale REPORTAGE, in collaborazione con l’associazione culturale PESCHE SCIROCCATE, lancia la prima edizione di OPEN AIR ART (progetto vincitore di Avviso Pubblico per la Selezione e il Finanziamento di Interventi per la Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la Qualificazione e il Rafforzamento dell’attuale Offerta Culturale Presente in Calabria, Annualità 2019)

Con OPEN AIR ART, artisti provenienti da diversi campi dell’arte (scultura, poesia, pittura, letteratura…) saranno scelti per poter creare “in diretta”, sotto gli occhi del pubblico, nei centri storici di Lamezia Terme.

Per i sei giorni dell’evento diverse attività incentrate sull’arte e sulla sua creazione si dirameranno in diversi punti della città, punti nevralgici che beneficeranno di un’operazione di riqualificazione e abbellimento urbano per il tramite di tutte le opere che durante OPEN AIR ART verranno create.

Con OPEN AIR ART la piazza si anima del lavoro di artisti in residenza: polvere, martelli, colori e suoni, in un ritmo inconfondibile che si distende a mano a mano che la materia diventa forma – con un pubblico che diventa partecipe di questa ricerca affannosa e stupefacente nel suo percorso creativo.

Gli artisti scelti con apposito bando avranno l’opportunità di esplorare siti profondamente unici con una ricca storia, per ricercare materiale da riciclare, per garantire l’eco-sostenibilità, per trarre ispirazione dai luoghi e dagli ambienti circostanti.

La Calabria e Lamezia Terme saranno protagoniste assolute di un incremento culturale con spiccato carattere popolare nel senso più alto e nobile del termine, e quindi polo di attrazione turistica.

Inoltre, durante i sei giorni di OPEN AIR ART, Lamezia sarà colorata da musica, esposizioni di enogastronomia, ceramica, strumenti musicali e tantissimo altro, incontri con artisti, e soprattutto sarà protagonista di un evento di proporzioni enormi mai visto prima nella città della piana e in tutto il circondario calabrese.

Con il bando, scaricabile dal sito www.reportageonline.it, è prevista l’individuazione di artisti che intenderanno vivere e lavorare per la durata dell’evento (4/9 maggio 2021) nel contesto dei centri storici di Lamezia Terme. Come nucleo pulsante dell’evento, all’interno del progetto OPEN AIR ART è quindi previsto un periodo di residenza artistica per il rafforzamento dell’esperienza culturale e per la socializzazione nel contesto della città.

Al termine delle giornate, le opere create saranno destinate al Comune di Lamezia Terme.

Responsabile dell’organizzazione artistica sarà Valentina Arichetta, dell’associazione Pesche Sciroccate.

Clicca qui per scaricare la scheda di partecipazione