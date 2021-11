Lamezia. Al via la rassegna “Natale con Lamezia Shopping”

Nel cuore commerciale di Lamezia Terme, alle porte di un Natale che vede la voglia di tanti cittadini riappropriarsi della propria vita sociale, dopo tanti, forse troppi mesi di isolamento, finalmente un’iniziativa che ha per obiettivi la valorizzazione delle eccellenze territoriali, nonché l’esigenza di far rivivere il centro cittadino commerciale attraverso una forma di attrattività verso un hinterland che da troppo tempo ha perso il gusto dello shopping in città riversandosi altrove.

Giorno 26 Novembre 2021 alle ore 19:30 su corso G. Nicotera, nel tratto compreso tra via Tevere e via Po’, si inaugurerà “Natale con Lamezia Shopping”.

Si procederà all’accensione delle numerose luminarie installate dall’associazione, si coglie l’occasione per ringraziare tutti gli associati, gli sponsor e l’amministrazione comunale, per la realizzazione dell’evento.

A breve sarà predisposto il calendario dei vari spettacoli che si susseguiranno, dallo show cooking alla pittura, dalla musica agli spettacoli per i più piccini e molto altro ancora, fino al 16 Gennaio 2022, giorno in cui si spegneranno le luci sulla zona interessata.

Il Direttivo Lamezia Shopping