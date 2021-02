Lamezia. Al via le riprese del docu-film su Mons. Giambro

Hanno preso il via stamane le riprese del docu-film storico su Mons. Giambro che fu Vescovo della Diocesi di Nicastro (ora Lamezia Terme) dal 1916 al 1954

Scritto e diretto dal lametino Massimo Iannicelli, il lungometraggio — interamente girato in 4K (Ultra HD) — ha lo stesso titolo del saggio storico, sempre a firma dello stesso regista, uscito lo scorso anno: «Eugenio Giambro, l’ultimo Vescovo di Nicastro, Conte e Barone».

Ad interpretare il ruolo del vescovo siciliano è stato il noto giornalista televisivo Paolo Giura, la cui somiglianza fisica con il prelato è risultata davvero sorprendente.

L’avvio delle riprese ha coinciso con il 61° anniversario della morte del Vescovo, avvenuta il 17 febbraio del 1960 nella casa di riposo per sacerdoti di Aci Sant’Antonio (Catania), dopo essere stato alla guida della Chiesa lametina per quasi trentanove anni, risultando per detta ragione il Vescovo più longevo nella storia della Diocesi lametina.

Le riprese sono state effettuate nella Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo, nell’Episcopio e nell’ex Seminario Vescovile.

Nei prossimi giorni saranno effettuate le riprese aeree mediante drone del Duomo e del Seminario.

L’uscita del film-documentario è prevista per fine anno e — pandemia permettendo —verrà proiettato in alta risoluzione nel salone «San Giovanni Paolo II» dell’ex Seminario Vescovile.