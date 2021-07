Lamezia. Al via i saldi estivi 2021 in tutti i negozi della città

La Calabria rispetta la data nazionale fissata per l’inizio dei saldi estivi 2021 e sabato 3 luglio inizieranno gli sconti tanto attesi in tutti i negozi della città

Dopo un anno nero come quello appena trascorso, l’economia prova a ripartire. E con l’approssimarsi della fatidica data del 3 luglio anche i commercianti locali sperano di poter tirare un sospiro di sollievo.

Superate molte delle restrizioni imposte dalla pandemia, a partire dal prossimo weekend la corsa allo shopping potrebbe rappresentare un ritorno alla normalità, per recuperare il tempo perduto facendo acquisti a prezzi più convenienti.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno “per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 171 euro, per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro”.

Il duro colpo inferto al comparto della moda a causa dei lockdown che si sono succeduti, ha prodotto conseguenze durissime. Molti esercizi commerciali sono stati costretti ad abbassare definitivamente la propria saracinesca, altri si ritrovano con l’eccedenza delle merci in magazzino.

“Un danno enorme per il commercio al dettaglio tradizionale e una palese lesione della concorrenza e del mercato” aveva commentato il Codacons qualche mese fa facendo una previsione dei consumi e delle produzioni italiane rapportate alle società dell’e-commerce.

Sostenere l’intera filiera e, in particolare, le piccole attività indipendenti in questo momento storico potrebbe essere il solo modo per arginare ulteriori crisi, dopo il forzato ricorso agli acquisti sul web.

Pur senza dimenticare, ovviamente, le disposizioni che ormai ben conosciamo in materia di sicurezza: il rispetto del distanziamento sociale, l’obbligo di mantenere la mascherina nel negozio, la disinfezione delle mani e la possibilità di sostare all’interno dei locali solo per il tempo utile all’acquisto.

Per gli esercenti resta invece obbligatorio come sempre, esporre chiaramente il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata, e accettare il pagamento con carta. Mentre il cambio dopo l’acquisto è lasciato alla discrezionalità del commerciante, a meno che il prodotto non abbia gravi vizi occulti, nel qual caso scatta l’obbligo della sostituzione o della restituzione del prezzo.

Tra i buoni propositi per l’estate 2021 dunque, inseriamo gli acquisti più consapevoli e utili, investendo sul territorio e sui negozi della città, quelli che mantengono vivo il tessuto economico e sociale, creano lavoro e benessere e contribuiscono a fare prosperare la comunità imprenditoriale.

Sarà possibile usufruire dei saldi estivi fino al primo settembre 2021, buon shopping e buona ripartenza a tutti!

Maria Francesca Gentile