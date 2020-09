Lamezia. Vicesindaco Bevilacqua: basta con la caccia all’untore

Il vicesindaco di Lamezia Terme, Antonello Bevilacqua, interviene sui social in merito alla vicenda delle persone che in questi giorni sono risultate positive al Covid

Ecco le sue parole:

Prendo spunto dall’ultimo post del Sindaco e dalla sua recente intervista in tema Covid per invitare Amici e conoscenti a mantenere la serenità, ove possibile, oltre che qualcun altro dall’evitare il chiacchiericcio/pettegolezzo sul nome per probabile (molto spesso falso) “untore”. Senza commentare ulteriormente su tale ultimo e deteriore aspetto, e precisando che, allo stato, gli ultimi positivi accertati non riguardano casi “autoctoni” legati alla c.d. “Movida lametina” bensì unici e circoscritti focolai afferenti casi di rientro dalle ferie in Sardegna, Toscana o contatto con persone provenienti da fuori, mi permetto pur tuttavia di sollecitare a tutti particolare attenzione e cautele. Utilizzate le mascherine, mantenete le distanze sociali ed evitate gli assembramenti.

Così facendo, ancora una volta, ce la faremo!