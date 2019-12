Lamezia. Vietato uso di botti dal 24 dicembre al 7 gennaio

Il sindaco di Lamezia Terme, avv. Paolo Mascaro, ha reso noto quest’oggi alla cittadinanza tramite ordinanza il divieto di utilizzo all’interno del territorio comunale di petardi, mortaretti, fuochi d’artificio e artifici esplodenti dal 24 Dicembre 2019 al 07 Gennaio 2020

Di seguito l’ordinanza:

Premesso che, nel periodo delle feste di fine anno, è diffusa la consuetudine di festeggiare effettuando l’accensione e il lancio di fuochi pirotecnici; lo sparo di petardi; lo scoppio di mortaretti e di razzi pirotecnici di vario genere che comportano il disturbo della quiete pubblica e il danneggiamento di arredi urbani, con gli ovvi riflessi sotto l’aspetto della sicurezza delle persone;

Che tale pratica provoca altresì effetti traumatici anche sugli animali che, per effetto del rumore provocato dalle esplosioni, spesso in sequenza, possono riportare gravi conseguenze cardiache o possono costituire pericolo per le persone e la circolazione, stante le reazioni incontrollate dovute all’effetto panico;

Ritenuto che in tale frangente l’accensione di petardi; mortaretti; fuochi d’artificio e artifici esplodenti in genere costituisce motivo sia di disturbo che di potenziale pericolo per persone e animali;

Considerato per tutto quanto sopra esposto che è opportuno, al fine di garantire la tutela delle pubbliche e private cose, l’ordinato e pacifico svolgimento dei festeggiamenti di fine anno nonché il benessere degli animali, impedire accensioni e/o esplosioni di fuochi artificiali, petardi, mortaretti, giocattoli pirici e materie esplodenti in genere in tutto il territorio comunale;

Sentito il Comando della Polizia Locale;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa dal 24 dicembre 2019 al 07 gennaio 2020 in tutto il territorio comunale quanto segue:

– è fatto divieto assoluto a chiunque e a qualsiasi titolo di accendere, sparare, lanciare e fare uso di fuochi artificiali, giocattoli pirici da libera vendita e materie esplodenti in genere, ad eccezione di eventuali spettacoli autorizzati dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza;

– le Forze di Polizia hanno la facoltà di allontanare dalle eventuali aree interessate da festeggiamenti; funzioni religiose; mercatini; o comunque da aree affollate chiunque sia sorpreso recare con sé alcuna delle materie sopra descritte;

– l’intensificazione da parte della Polizia Locale dei controlli finalizzati al rispetto del presente provvedimento;

– ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.