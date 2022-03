Lamezia. Viola obblighi di sorveglianza speciale, arrestato

Nel pomeriggio del 5 marzo i militari della Sezione radiomobile hanno proceduto all’arresto in flagranza di un soggetto ritenuto responsabile della violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale disposta dal Tribunale di Catanzaro, in quanto lo stesso, sottoposto all’obbligo di soggiorno nel comune di residenza ovvero di Lamezia Terme, si è allontanato dal proprio domicilio.

Il soggetto si trova attualmente detenuto in regime di arresti domiciliari come disposto dal P.M di turno presso la Procura di Catanzaro, in attesa del giudizio di convalida.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.