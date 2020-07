Lamezia. La Viola Tennis si aggiudica il titolo regionale di Serie C e la promozione in B

Grandissima affermazione della Viola Tennis SSD che dopo una combattutissima finale vince 4-2 ai doppi decisivi contro il forte team del Garden Locri e si aggiudica il titolo regionale di Serie C e la promozione alla serie B!

I ragazzi di capitan Viola hanno raggiunto la finale coi reggini dopo aver regolato ai gironi le società di Acquappesa e Rende e in un bellissimo derby, il C.T. Lamezia.

La Viola Tennis SSD che ha conquistato la vittoria è composta da Fabrizio Viola, Silvano Veltri, Alberto Mercuri, Marco Giordano, Guillermo Curry, Giannicola Misasi, Carmelo Ascioti, Massimo Viola, Ivan Stelko. Capitano: Salvatore Viola.

Euforico a fine partita il capitano lametino, Salvatore Viola che dichiara: “voglio fare i complimenti a tutta la squadra, una partita molto combattuta e giocata con un caldo infernale. E’ un risultato importante per la nostra società, abbiamo raggiunto affermazioni di rilievo negli scorsi anni, ma è la prima volta che una squadra di Lamezia riesce a conquistare la serie B. Abbiamo da pochi anni cominciato un nuovo percorso, la promozione è il giusto premio per gli sforzi fatti finora. Ma tutto ciò non vuole essere un punto d’arrivo, ma di partenza. Voglio infine fare i complimenti al Garden Locri per l’ottima gara disputata, il grande fair play, la grinta e la determinazione che hanno contraddistinto una gran giornata di tennis per i colori del Viola tennis&sports e per tutta la città da Lamezia Terme. Menzione speciale, infine, per i nostri sponsor che ci hanno supportato in questa avventura: Conad, Audizentrum Lamezia, Idrotecnica impianti tecnologici e Ducati 11gradi”

