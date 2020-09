Lamezia. Violenta rissa tra immigrati a piazza Mazzini: uno dei contendenti muore accoltellato

LAMEZIA. Violenta rissa a piazza Mazzini sfociata in tragedia con la morte di uno dei due uomini coinvolti nella lite.

Hanno cominciato a litigare e poi hanno tirato fuori i coltelli. La lite è degenerata ed purtroppo finita in un epilogo triste e ineluttabile: la morte di uno dei contendenti. Non sono ancora chiare le ragioni che hanno causato la rissa tra due immigrati che si sono scagliati l’uno contro l’altro nella centralissima piazza della città; sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, la polizia di Stato e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso di uno dei due immigrati. (Seguono aggiornamenti). Red.