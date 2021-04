LameziaInFiore, nuovo contest fotografico di Igers Lamezia Terme

“É maggio quando tutto è in fiore”, ci ricorda una poesia di Giovanni Pascoli

A maggio i fiori colorano i nostri balconi, i nostri davanzali, i nostri terrazzi, le Chiese addobbate a festa per le prime comunioni, i piccoli altarini che si realizzano nelle case per il mese dedicato alla Madonna.

A maggio la natura si risveglia nei nostri giardini, negli orti, nei parchi, nei punti più inaspettati della città.

#LameziaInFiore è il nuovo contest fotografico lanciato dalla social community Igers Lamezia Terme.

Una città fiorita è segno di speranza e rinascita, anche in un momento difficile. Scatta con il tuo cellulare una fotografia a un balcone, una finestra, un altare, un giardino, un orto, un parco, un qualsiasi punto di Lamezia in cui sia possibile ammirare la natura risvegliarsi in tutto il suo splendore.

Condividi lo scatto su Instagram con gli hashtag #LameziaInFiore e #IgersLameziaTerme.

Le fotografie condivise saranno valutate dalla giuria composta dalla fotografa Ilaria Rubino e dallo staff di IgersLameziaTerme.

Saranno valutate le fotografie realizzate e condivise su Instagram entro il 31 maggio.

Lo scatto vincitore avrà diritto ad un buono da spendere presso l’Atelier Flower Shop di Francesco Mastroianni, partner del contest fotografico.

Per partecipare è necessario avere la privacy del profilo Instagram impostata su “Pubblico” e non “Privato”