LameziaTerme.it sbarca su ClubHouse

Parte da casa LameziaTerme.it, una nuova avventura social

Comodamente separati, Luisa Vaccaro e Giuseppe Donato vi inviteranno ad entrare nella loro stanza di Clubhouse.

“Scusi, posso entrare? Prego si accomodi”, questo è il leitmotiv della nuova realtà social.

Clubhouse è la novità virtuale che ha conquistato utenti in tutto il mondo ed in Italia, comincia a crescere tra vip ed addetti ai lavori. Si presenta come strumento di comunicazione sulla scia di altre piattaforme social ma con la peculiarità di poter essere una frequenza radiofonica universale.

Clubhouse è organizzato in «stanze», nelle quali gli utenti possono scambiarsi messaggi vocali. Una volta chiusa la stanza, non vengono registrati ma scompaiono. Gli utenti non sono tutti uguali. Come accade in una famiglia, ogni membro ha medesimi diritti e doveri. Nella stanza infatti, si può essere moderatori, speaker o ascoltatori.

Luisa e Giuseppe, di volta in volta, sceglieranno l’argomento della stanza e tutti gli utenti, potranno scambiarsi idee e curiosità. Ogni sera, nella fascia serale dalle 19.30 alle 20, faremo un aperitivo insieme se pur lontani. Mezz’ora free per riflettere e curiosare. Dal cibo, all’arte, alla politica, all’attualità per finire con qualche simpatica curiosità. Una parentesi veloce, il tempo di degustare un drink fra amici, e poi, ognuno potrà riprendere i propri ritmi di vita.

A sorpresa, insieme a Luisa e Giuseppe, gli utenti di Clubhouse potranno incontrare cantanti famosi, dottori, attori, pizzaioli, chef, e altri importanti personaggi di fama nazionale.

Il progetto nasce dalla volontà di creare una rete umana che possa essere stimolo per ognuno e ricarica per affrontare questo triste periodo di lontananza fisica.

L’idea di poterci incontrare ogni giorno, come facevamo nel periodo pre-Covid, ci proietta in una dimensione di pseudo normalità, lasciando posto alla speranza di un ritorno agli abbracci ed alle strette di mano.

Luisa e Giuseppe, chiariscono sin da subito che il nuovo contenitore social non accetterà argomenti offensivi o provocazioni che possano ledere la dignità altrui; così come è bandito ogni tipo di strumentalizzazione politica. Nelle stanze di Clubhouse si può curiosare così come si può conversare amabilmente ma senza trascendere con linguaggio e senza toni e modi discriminatori per alcuno.

Per entrare sarà necessario scaricare l’app ed avere una buona dose di sana ironia.